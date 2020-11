Champions League: prováveis escalações de Dínamo de Kiev e Barcelona

O Dínamo de Kiev e o Barça se enfrentam na quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, partida que acontece nesta terça-feira, 24 de novembro, no Olímpico de Kiev.

A equipe ucraniana entra em jogo na terceira posição com um ponto, enquanto a equipe do Barça é a líder absoluta com nove pontos de nove possíveis. Portanto, a vitória classifica os 'culés' para as oitavas de final.

A equipe de Lucescu não disse a última palavra e o treinador tem várias dúvidas na cabeça. É importante destacar que ele tem dez desfalques devido ao coronavírus, entre as quais Sergei Sidorchuk e Víctor Tsigankov, que marcou no Camp Nou. Popov, Gerson Rodrígues, Shabánov e Andriyevski, que também jogou no Barcelona, ​​são outros afetados.

Em relação ao Barça, Koeman poderia utilizar rotações para tentar garantir a vaga nas oitavas. Messi e De Jong ficaram em Barcelona para descansar, então pode ser a hora de Trincão e Aleñá.

Não se pode esquecer que Busquets, Piqué e Sergi Roberto não comparecerão ao encontro devido a lesões. Óscar Mingueza, um menino da base, pretende ser o parceiro de Lenglet no centro da defesa 'culé'.

Confira as prováveis escalações do Dínamo de Kiev - Barcelona

Dínamo Kiev: Buschan; Karaváev, Mykolenko, Zabarnyi, Kedziora; Garmash, Shepelev; De Pena, Buyalskyi, Shaparenko; e Supriaga.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Jordi Alba; Pjanic, Aleñá; Coutinho; Pedri, Trincão e Griezmann.