Champions League: prováveis escalações de Ferencváros e Barcelona

A quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020-21 continua seu curso nesta quarta-feira, 2 de dezembro, com uma nova rodada de jogos. Entre eles, destaca-se o duelo entre Ferencváros e Barcelona, ​​confronto em que a equipe do Barça poderá garantir a primeira posição do seu grupo.

O time comandado por Ronald Koeman chega ao duelo já classificado para as oitavas de final e depois de uma semana fantástica em que derrotou o Dínamo Kiev por 4 a0 e o Osasuna também por 4 a 0. Por sua vez, a equipe da casa lidera o torneio nacional e, apesar de não ter chances de avançar para a fase seguinte, mantém viva a esperança de ganhar a passagem para a Liga Europa.

Após o cômodo 5 a 1 no Camp Nou e com o calendário movimentado de dezembro, o Barça deve apresentar um XI com muitas novidades. Jogadores como Messi, Ter Stegen ou Coutinho não viajaram e ficaram descansando no Barcelona.

Portanto, Koeman vai dar minutos para aos menos habituaus, como fez em Kiev há uma semana. Neto, Junior ou Braithwaite despontam como titulares de uma partida que deve ser agradável devido à diferença de nível entre as duas equipes.

Já o Ferencvaros usará suas melhores roupas e buscará uma vitória histórica em casa contra o pentacampeão da Liga dos Campeões. Frimpong, Uzuni e Boli serão as grandes referências de uma equipe húngara em busca da primeira vitória nesta edição.

Prováveis escalações de Ferencváros-Barcelona

- Ferencváros: Dibusz; Botka, Frimpong, Blazic, Heister; Laidouni, Haratin; Uzuni, Isael, Nguen e Boli.

- Barcelona: Neto; Dest, Mingueza, De Jong, Junior Firpo; Busquets, Pjanic; Dembélé, Griezmann, Pedri e Braithwaite.