Champions League: prováveis escalações de Inter e Real Madrid

Inter de Milão e Real Madrid se enfrentam na quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, jogo que acontece nesta quarta-feira, 25 de novembro, no Giuseppe Meazza.

A equipe 'nerazzurra' entra em jogo na última posição com dois pontos, dois abaixo dos merengues, terceiro com quatro pontos. Na frente, está o 'Gladbach, com cinco pontos, e o Shakhtar Donetsk, com quatro.

Conte sabe que esse jogo é uma verdadeira 'final' e não vai poupar esforços para receber Zidane. O treinador, que não poderá contar com Kolarov nem com Brozovic, precisará confiar em seu trio defensivo: Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Arturo Vidal é titular do onze e teremos que ficar de olho no ataque. Lukaku e Lautaro devem puxar a carruagem e vencer a batalha contra os defensores merengues.

Por sua vez, o Real Madrid, que entende que o jogo é de vital importância, sofre com uma chuva de desfalques. Os lesionados Sergio Ramos, Valverde, Benzema, Jovic e Odriozola não viajaram, assim como Militão, que voltou a dar um resultado indeterminado no teste de PCR da UEFA.

A boa notícia é que Casemiro está de volta após superar o coronavírus. Zidane confia no Brasileiro e em Hazard, que há três anos não marca na Liga dos Campeões. Mariano, titular e artilheiro da La Cerámica, pretende ser a referência no ataque.

Confira as prováveis escalações de Inter de Milão e Real Madrid

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lautaro e Lukaku.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Mariano e Vinicius.