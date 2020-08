Champions League: prováveis escalações de PSG e Bayern de Munique

A equipe francesa, campeã de absolutamente tudo em seu país, buscará neste domingo conquistar sua primeira 'Orelhuda' e assim se tornar o segundo clube francês a conquistar a maior competição continental depois de seu eterno inimigo: o Olympique de Marseille.

Para isso, Thomas Tuchel poderá contar com toda a sua horda de estrelas, pois apesar de haver dúvidas com Keylor Navas e Marco Verratti, o normal é que eles se arrisquem a estar naquele que será o duelo mais importante da história para a equipe da Cidade Luz.

Neymar, Mbappé e Di María vão liderar a parte ofensiva de um PSG que, com a inclusão do goleiro costarriquenho e do meio-campista italiano nos XI iniciais, chegará parecido com o que já se via no duelo da semifinal contra o RB Leipzig.

Por sua vez, o Bayern de Munique, de Hansi Flick, tentará ser coroado rei da Europa no Estádio Da Luz pela sexta vez em sua longa história, após sete anos de seca continental, desde seu grande e merecido triunfo na temporada 2012-13.

Depois de vencer o Barcelona nas quartas de final e o Lyon nas semifinais, nenhuma mudança é esperada (salvo alguma surpresa de última hora) em uma equipe bávara que escalará seu XI letal para tentar superar a equipe multimilionária parisiense. A única variante poderia ser a inclusão de Süle no lugar de Boateng,

Com Neuer sendo a garantia no gol, a velocidade de Davies, a visão de Thiago e a voracidade do trio formado por Müller, Gnabry e Lewandowski serão os principais trunfos de uma equipa alemã que quer finalizar na capital portuguesa uma temporada dos sonhos.

Prováveis ​​escalações do PSG e Bayern de Munique

PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Narquinhos, Verratti, Ander Herrera; Di María, Naymar e Mbappé.

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich; Süle, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka, Müller, Perisic; Gnabry e Lewandowski.