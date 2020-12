Champions League: prováveis escalações de PSG e Istanbul Basaksehir

Chegou o dia de definir quem avança para o mata-mata da Champions League! O Grupo H é umd mais embolados da competição com três clubes empatados com nove pontos.

O PSG atual vice-çíder do grupo, recebe o lanterninha o Istanbul Basaksehir no Parque dos Principes, em Paris. Para o duelo, Tuchel conta com o seu poderoso trio de ataque formado por Mbappé, Neymar e Di Maria, mas não poderá contar com Pablo Sarabia (lesionado) e ainda espera por Draxler e Mauro Icardi.

Já eliminados, os turcos não terão o zagueiro Martin Skrtel, suspenso e nem com o lesionado Alexandru Epureanu.

A arbitragem da partida fica por conta do romeno Ovidiu Hațegan.

Provável escalação do PSG:

Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo Pereira, Paredes, Verratti; Di María, Mbappé, Neymar.

Provável escalação do Istanbul Basaksehir:

Gunok; Rafael, Carlos Ponck, Tekdemir, Kaldirim; Kahveci, Ozcan; Visca, Giuliano, Chadli; Demba Ba.