Champions League: prováveis escalações de RB Salzburg e Atlético de Madrid

As emoções da Champions League estão de volta! Nessa quarta-feira o Atlético de Madrid de Simeone visita o RB Salzburg de Jesse Marsch, na Áustria.

O Atlético é o vice-líder do Grupo A com seis pontos e um empate garante os espanhóis na próxima fase da competição. Já o Salzburg vem logo atrás com 4, ou seja, em casa de vitória os donos da casa se classificam.

Para a 'decisão', Simeone não poderá contar com nomes como Renan Lodi, Carrasco, Vrsaljko, Diego Costa e Sanchez, todos lesionados.

Provável escalação do RB Salzburg:

Stankovic; Vallci, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai; Koita, Daka.

Provável escalação do Atlético de Madrid:

Oblak; Savic, Gimenez e Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Saul e Vitolo (Lemar); João Felix e Suarez.