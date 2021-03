Champions League: prováveis escalações de Real Madrid e Atalanta

O Real Madrid de Zinedine Zidane e a Atalanta de Gian Piero Gasperini se enfrentam nas oitavas de final da Liga dos Campeões, partida que acontece nesta terça-feira, dia 16, no Di Stéfano.

A equipe espanhola vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Elche, graças a um doblete de Karim Benzema. Do outro lado do campo, a equipe italiana derrotou o Spezia por 3 a 1 com um doblete de Pasalic e um gol de Luis Muriel.

Depois do 1 a 0 da partida de ida para os merengues, a equipe vai procurar fazer valer a vantagem conseguida em Bérgamo e, por conta das baixas de jogadores como Hazard, Carvajal (lesão) ou Casemiro (suspensão), nenhuma grande novidade é esperada nos onze de Zidane.

Courtois vai defender o gol merengue, enquanto a retaguarda será composta por Nacho, Varane, Sergio Ramos e um Mendy que foi o herói do jogo de ida. Já o meio-campo será ocupado por Toni Kroos, Luka Modric e Fede Valverde.

No ataque, o mais normal é que Lucas Vázquez seja um dos companheiros de Benzema. A outra posição será disputada por Asensio e Vinicius, embora o brasileiro pareça começar com uma certa vantagem devido ao mau momento de Asensio.

Entretanto Gasperini e os seus pupilos vão para Di Stéfano sem nada a perder e, com ausências como Freuler (suspensão) e Hateboer (lesão), não se esperam grandes surpresas nos XI iniciais da equipe italiana.

Sportiello, que venceu a briga com Gollini, estará no gol. À sua frente, Gasperini terá uma linha de três formada por Toloi, Djimsiti e Romero, enquanto no centro do campo estarão De Roon, Pessina, Maehle, Gosens e Pasalic.

Por fim, lá no atque, a Atalanta aposta na temível dupla colombiana formada por Luis Muriel e Zapata para marcar os gols que darão ao time de Bérgamo a sa segunda passagem consecutiva às quartas de final da Liga dos Campeões.

Confira as prováveis escalações de Real Madrid x Atalanta

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Kross, Valverde, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius e Benzema.

Atalanta: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Romero; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens, Pasalic; Muriel e Zapata