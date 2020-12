Champions League: prováveis escalações de Real Madrid e Borussia Mönchengladbach

O Real Madrid de Zinedine Zidane e o 'Gladbach de Marco Rose se enfrentam na sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, partida que acontece nesta quarta-feira, 9 de dezembro, no Alfredo Di Stefano.

O jogo é de vida ou morte, já que ambos disputam vada nas oitavas de final. Os merengues estão em terceiro com sete pontos, enquanto os alemães são os líderes com oito pontos. A igualdade do grupo é máxima e qualquer erro pode custar caro.

Depois da vitória sobre o Sevilla, que ajudou muito a recuperar a confiança, Zidane vai praticamente repetir o time exceto alguns jogadores. O treinador vai apresentar três novos rostos em relação aos XI iniciais de Sánchez-Pizjuán.

As novidades são Sergio Ramos e Dani Carvajal. O capitão e o lateral-direita, já recuperados das respectivas lesões, entraram na convocatória para esta 'final' e serão de grande ajuda no jogo. O terceiro na disputa é Asensio, que vai ocupar o lugar de Rodrygo.

Em relação a Modric, Kroos e Casemiro, estes três não se movem da medular enquanto Benzema voltará a ser a referência no ataque, tendo Vinicius Jr como escolta.

As baixas mais notáveis ​​são as de Odegaard, Hazard, Fede Valverde, Mariano e um Jovic que se lesionou novamente após superar o coronavírus.

Por seu lado, o 'Gladbach, que vai com tudo para Alfredo Di Stéfano, tem em seu treinador um aideia clara. Marco Rose não poderá contar com Tonny Jantscke devido a uma lesão muscular e tudo indica que seu substituto será Nico Elvedi, que estava de fora no sábado contra o Freiburg.

Sommer estará no gol e tentará repelir, juntamente com a sua defesa, todas as ações ofensivas do Real Madrid. E no ataque, Thuram e Plea devem dar trabalho para a zaga merengue.

Prováveis escalações de Real Madrid e Borussia Mönchengladbach

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius e Benzema.

'Gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; e Plea.