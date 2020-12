Champions League: prováveis escalações de Shakhtar Donetsk e Real Madrid

A Champions League está de volta à cena e volta com um emocionante Shakhtar Donetsk-Real Madrid na reta final da fase de grupos da competição. Ambos têm chances de passar, mas é a equipe merengue que tem ainda mais chances.

As duas últimas vitórias contra a Inter de Milão deixaram os merengues com sete pontos e apenas um atrás do líder, o 'Gladbach. Já o Shakhtar é o terceiro com quatro unidades. Mas uma vitória mudaria a situação. Os ucranianos já venceram o jogo de ida no Alfredo di Stéfano.

O Real teve vários desfalques importantes para a partida em Kiev. Ele não contará com Sergio Ramos, com Dani Carvajal e nem com Eden Hazard, afastado por conta de uma nova lesão. Mas nem tudo são más notícias para Zinedine Zidane.

O treinador francês poderá finalmente contar com Karim Benzema, ausente nas últimas partidas devido à lesão sofrida no terreno do Mestalla. 'Zizou' terá de escolher bem os companheiros para o atacante francês.

No meio-campo ele poderia repetir a lista e utilizar Casemiro-Kroos-Modric, embora Odegaard tenha chances para entrar nos XI iniciais para dar descanso a Luka.

O Shakhtar parece ter menos dúvidas, que mais uma vez apostará em Moraes na ponta com a escolta de meio-campistas como Tetê e Marlos Moreno logo atrás.

Prováveis escalações de Shakhtar Donetsk e Real Madrid

- Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Bondar, Matvienko; Alan Patrick, Stepanenko; Tetê, Marlos, Solomon; Moraes

- Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard ou Modric; Vinicius, Lucas Vázquez, Benzema