Champions League: quem já garantiu vaga nas oitavas de final?

Ao final da quarta rodada da fase de grupos da Champions League, a briga pelas vagas nas oitavas de final da competição já começa a se definir: já temos uma ideia de quem está classificado , quem ainda está vivo na luta e quem irá dar adeus ao torneio na primeira fase.

Confira quem já está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões e os times que ainda sonham com a próxima fase:

QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO?

Grupo A: Bayern de Munique

Grupo B:

Grupo C: Manchester City

Grupo D:

Grupo E: Chelsea e Sevilla

Grupo F:

Grupo G: Barcelona e Juventus

Grupo H:

OMO ESTÁ A SITUAÇÃO DE CADA GRUPO?

No Grupo A, o Bayern, com quatro vitórias em quatro jogos, está classificado para as oitavas de final. O time não deu sopa para o azar, está 100% e vai fazendo outra grande campanha na competição. A outra vaga está em aberto: o segundo colocado atualmente é o Atlético de Madrid, mas o Lokomotiv Moscow e o RB Salzburg ainda estão vivos na briga.

O Grupo B também parece próximo de uma definição: com suas vitórias nesta última rodada, Borussia Monchengladbach e Real Madrid abriram distância para os outros dois times do grupo e já despontam como favoritos. O Shakhtar, por outro lado, só depende de si: caso vença suas duas partidas restantes, também garante um lugar. Já a Inter, última colocada, precisa vencer seus dois jogos e torcer por uma improvável combinação de resultados.

Manchester City já está classificado no Grupo C, também com 100% de aproveitamento. O Porto, também, está quase lá: precisa apenas de um empate em dois jogos para garantir seu lugar nas oitavas. O Olympiacos precisa de uma combinação de resultados e o Olympique de Marselha já está eliminado.

No Grupo D, a briga está completamente aberta, após esta última rodada. O Liverpool, com nove pontos, é o líder, mas é seguido de perto por Ajax e Atalanta, ambos com sete. O Midtjylland, último colocado, está eliminado.

O Grupo E é um dos que já tem sua definição: Chelsea e Sevilla estão classificados para as oitavas de final e Krasnodar e Rennes estão eliminados. Empatados, os dois líderes irão decidir no confronto direto a liderança do grupo.

Na briga das "zebras", no Grupo F, o Borussia Dortmund lidera e parece muito próximo da classificação. A Lazio, um ponto atrás, também briga pela liderança. Enquanto isso, o Club Brugge, na terceira colocação, espera por uma combinação de resultados para tentar o sonho da vaga nas oitavas. O Zenit, já eliminado, espera pela definição.

Barcelona e Juventus disputam a primeira posição no Grupo G, com vantagem para os catalães. Ambos já estão classificados, enquanto Dínamo de Kiev e Ferencváros brigam por uma vaga na Liga Europa.

O Grupo H também está aberto: o Manchester United disparou na frente, com nove pontos, e está a uma vitória da classificação. RB Leipzig e PSG disputam a segunda colocação do grupo, com vantagem nos critérios de desempate para os franceses. Lá atrás, o Ístanbul Basaksehir espera um tropeço dos postulantes para ter chance de brigar.

QUAIS TIMES JÁ ESTÃO FORA?

Com o final da fase de grupos chegando, várias equipes já deram adeus ao sonho de conquistar a Europa. São elas:

Grupo A:

Grupo B:

rupo C: Olympique de Marselha (briga por Liga Europa)

Grupo D: Midtjylland (sem chance de Liga Europa)

Grupo E: Krasnodar e Rennes (brigam por Liga Europa)

Grupo F: Zenit (briga por Liga Europa)

Grupo G: Dínamo de Kiev e Ferencváros (brigam por Liga Europa)

Grupo H: