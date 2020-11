Champions: prováveis escalações de Atalanta e Liverpool

A Champions está de volta nessa terça-feira! Pelo Grupo D, a Atalanta recebe o Liverpool no Stadio Atleti Azzurri d'Italia em um duelo que vale a liderança do grupo.

Os comandados de Gian Piero Gasperini vêm de um empate com o Ajax por 2 a 2 na última rodada, e com quatro pontos conquistados ocupam o segundo lugar no grupo. O Liverpool de Klopp é o líder com seis pontos.

Você acompanha todos os lances da partida com BeSoccer PT!

Para o duelo de logo mais, Klopp não terá a disposição nomes como Fabinho, Van Dijk e Tiago Alcântara, todos lesionados. A boa notícia é a volta de Naby Keita e Kostas Tsimikas

Na entrevista coletiva prévia ao duelo, o treinador da Atalanta rasgou elogios ao comandante rival. "Klopp é uma referência para todos os treinadores e é prestigiante jogar contra ele. Vamos medir forças contra uma das melhores equipes do mundo. Iremos ver se temos o que é suficiente para confrontá-los", disse.

Klopp, por sua vez, pregou o respeito ao adversário: "A Atalanta e tudo o que fez nos últimos dois ou três anos, é um time bem resolvido, difícil de enfrentar. Um pouco parecido com o Leeds United em termos de organização, então, será difícil".

A arbitragem fica por conta do romeno Ovidiu Hategan. Já o VAR é responsabilidade do espanhol Juan Martínez Munuera.

Provável escalação da Atalanta:

Sportiello, Palomino, Tolói, Romero; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Goméz, Malinovskiy; Zapata.

Provável escalação do Liverpool:

Alisson, Arnold, Williams, Gomez, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Mané, Shaquiri, Jota, Salah.