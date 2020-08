Champions: prováveis escalações de Barcelona e Napoli

Sábado de decisão na Champions League! Hoje saberemos quais serão as últimas equipes classificadas para as quartas de final da maior competição de clubes do mundo.

De olho em uma vaga em Lisboa, o Barcelona de Quique Setién encara o Napoli de Gennaro Gattuso. A partida está completamente aberta após o empate na ida por 1 a 1.

Cheio de problemas, Setién fará o possível para salvar a temporada do Barça. O treinador não poderá contar com Busquets e Arturo Vidal (suspensos), Umtiti e Dembélé (lesionados), Arthur já negociado com a Juve e Braithwaite, que não foi inscrito na competição.

Já do lado italiano do mata-mata, algumas dúvidas no time titular. Gattuso ainda não sabe se Insigne e Manolas terão plenas condições de jogo.

Barcelona:

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Rakitic; Griezmann, Luis Suárez, Lionel Messi.

Napoli:

Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Demme, Fabián Ruiz, Zielinski; Elmas (Insigne), Callejón, Mertens.