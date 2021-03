Champions: prováveis escalações de Bayern de Munique e Lazio

Bayern de Munique e Lazio se enfrentam nessa quarta-feira na Allianz Arena, em Munique, pela partida de volta das oitavas de final da Champions League.

O atual campeão da competição chega com uma vantagem muito boa construída no jogo de ida, quando venceu por 1-4 com gols de Lewandowski, Musiala, Sané e Acerbi (contra).

Para o duelo dessa tarde, Hansi-Flick não poderá contrar com nomes como Tolisso, Douglas Costa e Tanguy Nianzou, todos machucados. Já do lado italiano, Inzaghi não terá Luiz Felipe, lesionado.

Provável escalação do Bayern de Munique:

Nubel; Pavard, Boateng, Hernandez e Davies; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Gnabry; Lewandowski

Provável escalação da Lazio:

Reina; Patric, Hoedt e Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Fares; Correa e Immobile