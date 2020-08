Champions: prováveis escalações de Bayern de Munique e Lyon

Chegou o dia de conhecer o outro finalista da Champions League 2019-20! Ontem o PSG bateu o RB Leipzig e espera o rival na final... Bayern de Munique ou Lyon?

Para o duelo de logo mais no Estádio José Alvalade as duas equipes contam com força máxima. Do lado alemão, Hansi-Flick temo retorno de Pavard e a plena recuperação de Coman.

Rudi Garcia, por sua vez, tem uma dúvida no comando do ataque. Moussa Dembélé, autor de dois gols contra o Manchester City pode começar jogando no lugar de Ekambi.

Bayern de Munique:

Neuer; Kimmich (Pavard), Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka (Kimmich), Müller; Perišić, Lewandowski, Gnabry.

Lyon:

Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Bruno Guimarães, Caqueret, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi (Dembélé).