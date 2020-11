Champions: prováveis escalações de Ferencváros e Juventus

Mais uma quarta-feira de emoções pela Champions League 2020-21. O Ferencváros recebe a visita da Juventus no Puskás Ferenc Stadion pela terceira rodada da competição continental.

Os húngaros buscam a sua primeira vitória na competição, enquanto a Juventus tenta a recuperação após a derrota para o Barcelona na última rodada.

O time de Pirlo conta com a volta de nomes como De Ligt e Alex Sandro, além da presença garantida de Cristiano Ronaldo. Do lado do Ferencváros o desfalque é Uzuni, enquanto Civic ainda é dúvida.

A arbitragem fica por conta de Orel Grinfeld, auxiliado por Roy Hassan e Idan Yarkoni. O VAR é responsabilidade de Bastian Dankert.

Provável escalação do Ferencváros:

Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Kharatin; Zubkov, Laidouni, Somalia, Nguen; Isael.

Provável escalação da Juventus:

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Ramsey; Dybala, Ronaldo.