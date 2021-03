Champions: prováveis escalações de Juventus e Porto

Juventus e FC Porto se enfrentam nessa terça-feira pela partida de volta das oitavas de final da Champions League, no Allianz Stadium.

No primeiro jogo entre italianos e portugueses no estádio do Dragão, os donos da casa levaram a melhor e venceram por 2 a 1 com gols de Taremi e Marega, enquanto Chiesa descontou.

O time de Turim precisa vencer para avançar, mas para isso Andrea Pirlo não poderá contar com Paulo Dybala (lesionado), Bentancur (COVID-19) e Danilo (suspenso).

Já o conjunto de Conceição tem a vantagem do empate contra a 'Vecchia Signora'. Pepe e Corona são dúvidas para a partida de logo mais.

Provável escalação da Juventus:

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Sandro; Chiesa, Rabiot, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Porto:

Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Oliveira, Uribe, Otavio, Corona; Taremi, Marega.