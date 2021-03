Champions: prováveis escalações de Liverpool e RB Leipzig

A Champions não para! E nessa quarta-feira é a vez de Liverpool e RB Leipzig decidirem quem passa para a próxima fase da competição continental.

A má fase do Liverpool na Premier League não se reflete na Champions, já que no jogo de ida, o time inglês levou a melhor com gols de Salah e Mané.

Assim, ingleses e alemães voltam a Puskás Arena de Budapeste, e os 'reds' podem perder por até um gol de diferença.

Provável escalação do Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Jota, Salah, Mané.

Provável escalação do RB Leipzig:

Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabitzer, Kampl, Olmo, Angelino; Sorloth, Nkunku.