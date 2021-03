Champions: prováveis escalações de PSG e Barcelona

As emoções da Champions seguem a todo vapor! Nessa quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebe a visita do Barcelona para definir quem avança para as quartas de final da competição.

No jogo de ida, um passeio dos franceses com direito a um show particular de Mbappé, que marcou um 'hat-trick' em pleno Camp Nou e ajudou a sua equipe a vencer por 1-4.

O Barça precisa de pelo menos quatro gols para se classificar, uma tarefa difícil,mas não impossível para Leo Messi e cia, que ainda acreditam.

Ambas equipes apresentam desfalques importantes para a partida. Do lado do Barça, Koeman não poderá contar com Ansu Fati, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Gerard Piqué e Ronald Araújo. Já Pochettino não terá Neymar, Bernat e Moise Kean.

Provável escalação do PSG:

Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Mbappé; Icardi

Provável escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Alba; Pedri; Messi, Griezmann