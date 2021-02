Champions: prováveis escalações de RB Leipzig e Liverpool

A magia da Champions está de volta, e que saudade que nós estávamos dela! Logo mais teremos um duelo para lá de especial entre alemães e ingleses.

A partida de ida das oitavas de final da competição estrelada será realizada no Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. As restrições de mobilidade impostas pela Alemanha devido a crise do coronavírus impediram a entrada da delegação do Liverpool no país. Por isso, a partida será disputada em campo neutro.

O conjunto 'red' não atravessa o seu melhor momento, e terá uma prova de fogo contra os 'roten bullen'. Klopp não poderá contar com Naby Keita, Virgil van Dijk, Diogo Jota, Joe Gomez e Joel Matip (lesionados), além de Fabinho que é dúvida. Do outro lado, o único desfalque de Nagelsmann é Dominik Szoboszlai.

Provável escalação do RB Leipzig:

Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabiter, Kampl, Olmo, Angelino; Poulsen, Nkunku

Provável escalação do Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane