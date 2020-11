Champions: os artilheiros da Liga dos Campeões 2020-21

A Champions League 2020-21 chegou à metade de sua fase de grupos. Após três rodadas, quatro nomes se destacam na lista de artilheiros da principal competições de clubes da Europa.

Estamos falando de Marcus Rashford, Erling Haaland, Álvaro Morata e Diogo Jota. Com exceção do inglês, todos eles marcaram na terceira rodada e acabaram com a liderança isolada na disputa de goleadores.

Leo Messi, Timo Werner, Duván Zapata, Plea e Ferran Torres, aparecem em seguida com três gols. Artilheiro da edição passada, Robert Lewandowski finalmente balançou as redes adversárias, e conseguiu um doblete contra o Red Bull Salzburgo.

Assim está a disputa dos artilheiros da Champions League 2020-21

Com 4 gols: Morata (Juventus), Rashford (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool) e Haaland (Borussia Dortmund).

Com 3 gols: Zapata (Atalanta), Ferran Torres (Manchester City), Werner (Chelsea), Plea (Borussia Mönchengladbach) e Messi (Barcelona).

Com 2 gols: Szoboszlai e Berisha (RB Salzburg), João Félix (Atlético de Madrid), Dembélé (Barcelona), Goretzka e Lewandowski (Bayern de Munique), Thuram (Borussia Mönchengladbach), Gündogan (Manchester City), Benzema (Real Madrid), Martial (Manchester United), Sergio Oliveira e Luis Díaz (Porto), Tadic (Ajax), Angeliño (RB Leipzig), Coman (Bayern de Munique), Boli (Ferencváros), Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Lukaku (Inter de Milão), Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Kean (PSG), En-Nesyri (Sevilla), Salah (Liverpool) e Tsygankov (Dínamo de Kiev).