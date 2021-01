Championship em guerra por Anthony Gordon

O Everton precisa dar rodagem a Anthony Gordon. O clube não quer se desfazer de uma das suas principais promessas, mas gostaria que ele continuasse a formação como profissional na Championship.

De acordo com a 'Sky Sports', os 'toffees' informaram ao jovem inglês que ele será emprestado ainda nesse mês de janeiro. A sua estreia aconteceu três temporadas atrás e nesse intervalo de tempo dividiu as suas atenções na base e no time principal.

Gordon disputou 740 minutos em 20 jogos com a camisa do Everton, onde deu quatro assistências. Agora, a citada fonte aponta o interesse de vários clubes da Championship no seu talento, entre eles Bournemouth, Norwich City ou Blackburn Rovers.