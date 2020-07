Chapecoense anuncia mais dez novos casos de COVID-19

O coronavírus não para. O Brasil é um dos centros da pandemia no mundo com mais de 1 milhão de casos e caminhando para as 80 mil mortes.

Os clubes de futebol testam seus jogadores e tentam lidar com a situação. Nesse sábado, a Chapecoense confirmou mais dez novos casos. Ao todo, já foram 26 positivos na instituição.

Atletas, staff, funcionários e membros da comissão técnica foram diagnosticados. O clube não divulga os nomes dos infectados, mas o atacante Roberto chegou a ser hospitalizado, embora já tenha tido alta.

Confira a nota da Chapecoense:

A Associação Chapecoense de Futebol recebeu, neste sábado (18), o resultado completo dos testes realizados na última segunda-feira (12). Noventa e dois profissionais testaram negativo para o Covid-19 e dez positivos. Esta foi a sétima testagem realizada pelo clube.