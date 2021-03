Aos 28 anos, o atacante Geuvânio chega à Chapecoense com contrato válido até dezembro de 2021 para vestir a camisa 50.

Confira no vídeo acima como foi a apresentação do reforço, que se formou no Santos e teve passagens pelo Tianjin Tianhai (China), Flamengo, Atlético Mineiro e Athletico Paranaense.