Chapecoense apresenta dois casos positivos e o Flamengo, nenhum

A pandemia de coronavírus continua atingindo ferozmente o Brasil, um país cujo presidente optou por ignorar as medidas de prevenção adotadas na Europa e agora está pagando as consequências. Mas o mundo continua girando e o futebol está se preparando para voltar. Novos testes foram realizados no Flamengo e Chapecoense, com resultados encorajadores.

O Flamengo, depois de isolar três jogadores por seus resultados positivos nos testes de COVID-19, pode se orgulhar de não ter nenhum novo caso positivo após a última bateria de testes realizada.

Nenhum jogador, treinador ou funcionário 'rubro-negro' apresentou resultados positivos nos últimos testes. A Chapecoense também foi testada, mas não pode dizer o mesmo. O clube do sul registrou dois casos positivos.

A Chapecoense informou que os dois positivos ocorreram em membros da equipe, não em jogadores ou técnicos, de modo que nenhum jogador ou treinador foi removido de suas funções por conta do vírus.