Chapecoense visita o CRB para tentar se manter no topo

CRB e Chapecoense se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O jogo terá transmissão do Premiere para todo o Brasil e começa às 19h15 (horário de Brasília).

Com 20 pontos, o time da casa está no 10º lugar da tabela e tenta reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas. Léo Gamalho, um dos artilheiros do ano no país e goleador da competição, é desfalque definitivo do time após ser transferido ao futebol do Catar.

Buscando o retorno à elite, a Chapecoense está na terceira posição e soma 26 pontos, mas chega à 16ª rodada com apenas 13 jogos disputados, com sete vitórias, cinco empates e uma derrota.

O técnico Marcelo cabo deverá ter seis desfalques entre jogadores lesionados, suspensos e prestes a deixar a equipe: Reginaldo, Luidy, Pablo Dyego, Calazans, Erik, e Magno Cruz.

Louzer, que parecia prestes a aceitar convite do Cruzeiro, teria decidido permanecer. Na partida desta quarta-feira, o treinador terá os desfalques de Bruno Silva, Ezequiel, Fernandinho, Matheus Ribeiro, Alan Santos, Moisés Ribeiro, Roberto, Vagner e Aylon.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden, Moacir (Lucas Mendes), Gum, Reginaldo Júnior, Igor Cariús, Claudinei, Thiaguinho (Moacir), Diego Torres, Pablo Dyego (Bill), Iago Dias e Safira.

Provável escalação do Chapecoense: João Ricardo, Hiago, Joílson, Luiz Otávio, Busanello (Guedes), Willian Oliveira, Anderson Leite, Denner, Paulinho, Felipe Garcia e Anselmo Ramon.