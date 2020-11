No próximo sábado, a Chapecoense recebe a visita do Oeste na Arena Condá. O time de Umberto Louzer lidera a Série B com 40 pontos conquistados, quatro a mais que o vice-líder. O Oeste, por sua vez, é o lanterninha da competição com apenas sete pontos.

Confira no vídeo acima como a Chape vai se preparando para partida contra o Oeste!