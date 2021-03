Atual campeã do Campeonato Catarinense e retornando à elite brasileira, a Chapecoense volta a campo cheia de confiança nessa quarta-feira para enfrentar o Criciúma.

Confira no vídeo acima o trabalho de preparação da Chape para a partida no Heriberto Hülse, válida pela terceira rodada do Campeonato Catarinense de 2021.