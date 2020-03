Charlie Austin, infectado, narra o terror de contrair o coronavírus

Demorou mais tempo do que em outros países, mas o coronavírus também atacou o futebol inglês. O atacante do West Bromwich Albion, Charlie Austin, confessou ter um resultado positivo e alertou aqueles que não levam a sério a doença.

"Parecia que alguém jogou um balde de água em mim. Fiquei realmente ensopado", disse o jogador, que havia dito à sua família que se alguém pegasse o vírus, era melhor ele estar em boas condições.

"Eu me sentia em forma e saudável e pensei que poderia superar isso. Uma semana depois, digo a todos, mesmo entre os 20 ou 30 anos. 'Não leve isso como se fosse brincadeira, é muito sério'", continuou o atacante.

Austin acha que ficou doente com o coronavírus no Cheltenham Festival, de corrida de cavalos, no qual participaram mais de 250.000 pessoas.

"Não é que eu não tenha levado a sério, mas, mesmo assim, é algo muito grave e deve ser tratado como tal", disse ele em relação à pouca importância que deu no início.

Depois de participar do festival, Austin conversou com o médico dos 'baggies' sobre os sintomas. Ele teve 39,7 graus de febre nas noites de domingo e segunda-feira.

O jogador se recuperou mais ou menos do vírus, mas continua pagando pelos esforços de uma luta que não esperava.