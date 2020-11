"Chegar ao Real Madrid não é para todos"

Aos 32 anos, Coentrão está vivendo uma nova etapa na sua carreira em Portugaç. O Rio Ave lhe deu uma nova oportunidade e o jogador vai se divertindo jogando futebol.

Sua carreira começou aos 16 anos e é preciso destacar que uma das suas maiores conquistas foi defende as cores do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo.

Em declarações ao jornal 'O Jogo', o lateral analisou a sua passagem pelo conjunto merengue: "Tive sete anos de contrato com o Real Madrid e uma renovação. Isso não é para todos".

E depois de relembrar o que viveu no conjunto merengue, Coentrão falou sobre Cristiano Ronaldo, seu melhor companheiro dentro do vestiário: "Digo muitas vezes, aos meus colegas, que gostaria que tivessem a oportunidade de poder trabalhar com ele para verem a maneira como o Cristiano é e como trabalha".

"É um monstro, além de ser um grande amigo e uma excelente pessoa. Nasceu com talento puro e junta isso com muito trabalho, o que faz dele o melhor do mundo", completou.