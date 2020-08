Chegou a hora da redenção de Hazard

Hazard enfrentará seu encontro pessoal mais importante da temporada. As lesões têm atormentado o belga desde a sua chegada ao Bernabéu, mas agora, como Zidane confirmou, está muito melhor para conseguir a virada de que o Real Madrid precisa em Manchester.

“Ele sentiu um pouco de desconforto no final do campeonato. Tivemos muito tempo para nos prepararmos para o jogo e acho que ele está bem. Quando ele se lesionou, durante a temporada, jogando a cada dois ou três dias, foi difícil se recuperar. Agora está bem e ele não tem que jogar com desconforto. Espero que ele possa continuar sem problema ", explicou o treinador francês.

Parece difícil para Hazard começar jogando no Etihad. O Real Madrid tem muito poder ofensivo, embora seja claro que é uma opção a considerar para a segunda metade, principalmente em função de como se desenrola o jogo.

Mas apenas o simples fato de ter sido convocado já faz seus rivais temerem. Guardiola disse em uma entrevista coletiva: "Hazard é bom até dizer basta; top não, mais do que isso. Ele é um jogador de classe mundial, mas todos precisam de um período de adaptação".

Com apenas um gol nos 21 jogos em que conseguiu participar, Hazard quer se redimir da má temporada e premiar uma torcida que ainda espera a melhor versão de um dos jogadores mais decisivos da Europa.

A partida contra o Manchester City é o momento ideal para Hazard se firmar. A decisão de escalá-lo ficará nas mãos de Zidane, mas o ex-Chelsea quer jogar como sabe para esquecer o que, para ele, tem sido uma temporada de provação.