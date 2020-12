Chegou a hora de Asensio falar em campo

Depois de uma vitória mais do que trabalhada no Ramón Sánchez-Pizjuán, o Real Madrid já tem todo o foco possível no confronto com o 'Gladbach.

O jogo é de vida ou morte porque está em jogo a qualificação para a fase a eliminar da Champions League. E nessa partida, Asensio aponta para a titularidade.

Segundo o 'AS', o espanhol, que tem a confiança de Zidane, regressará aos XI iniciais depois de ter sido reserva em Sevilha. O jogador participou de apenas 24 minutos, pois o seu treinador o reservou para a Liga dos Campeões.

Da mesma forma, a citada fonte destaca que o objetivo do camisa 11 não é outro senão reivindicar, depois das críticas recebidas nos últimos tempos, algo que o tem incomodado muito.

Contra o Alavés é verdade que ele não foi bem, mas contra o Shakhtar foi visto com mais brilho e foi o melhor de sua equipe. De fato, Asensio esteve flertando com o gol por algumas vezes.

A hora da verdade chegou para o Real e Marco não quer perder a oportunidade. Ele terá 90 minutos para passar para lacrar a passagem e calar a boca de muitos boatos.