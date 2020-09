Chegou a hora de Braithwaite

O dinamarquês Martin Braithwaite, lesionado no músculo antes do troféu Joan Gamper, foi esta segunda-feira a principal novidade do treino de recuperação dos homens de Ronald Koeman, numa semana com dois compromissos no campeonato espanhol (Celta e Sevilla) e portanto sem dias de descanso .

O atacante machucou a região esquerda do quadríceps. Atualmente é o único 'nove puro' que Koeman tem na equipe após a saída de Luis Suárez para o Atlético de Madrid.

Os titulares tiveram uma sessão de recuperação na segunda-feira após o 4-0 de domingo contra o Villarreal. A próxima partida será na quinta-feira, em Balaídos (21h30), contra um rival que não faz muito bem ao Barça.

A equipe de Koeman treina terça e quarta-feira (11:00); na quinta-feira joga em Vigo; Na sexta-feira ele volta aos treinos (17h30), no sábado vai treinar às 11h e no domingo vai jogar às 21h contra o Sevilla. Antes disso, treinará (10h15) no CT Joan Gamper.