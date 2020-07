Chegou a hora de decidir o destino de Rakitic

Barcelona e Ivan Rakitic devem definir o futuro do meio-campista nas próximas semanas. O croata tem contrato até 2021, mas o Barça tentará conseguir algum dinheiro com sua partida, apesar do fato de o jogador estar totalmente amortizado após sua chegada bem-sucedida em 2014.

O Sevilla ainda é o time mais interessado em assumir o comando do jogador e, por que negá-lo, também é a opção preferida por Rakitic, que alcançou o estrelato em Pizjuán e tem família em Sevilha.

Durante meses, ambas as equipes avaliaram a assinatura, que poderia ocorrer a custo zero em 2021, para este 2020. O Barça, com pressa financeira, veria isso de maneira favorável e o Sevilla, sabendo que poderia aproveitar mais um ano da qualidade do jogador, não teria problema em pagar algo pela assinatura.

O portal 'Marca' lembra que os pedidos iniciais do Barcelona (cerca de 20 milhões de euros) estavam totalmente fora do mercado, mas o Sevilla parece estar disposto a pagar alguma coisa, porque, afinal, caberia a eles pagar um bônus de transferência ao jogador em apenas um ano.

A ideia é essa, pagar ao Barcelona o que eles teriam pago por Rakitic, desde que o meia voltasse um ano antes.

Em Barcelona, ​​de qualquer forma, não fecharam acordo com ninguém. Se houver uma equipe que ofereça mais que o Sevilla, eles tentarão convencer Rakitic a ir para tal equipe.

De qualquer forma, o jogador tem o poder de escolha, e nunca se cansa de repetir publicamente que deseja encerrar seu contrato com o Barcelona. A oferta deve ser muito boa para Rakitic concordar em mudar de ideia e ir para outro clube que não seja o Sevilla.

Portanto, as três partes parecem condenadas a se entender e as próximas semanas são fundamentais. No final das contas, Rakitic não está interessado em ficar para não jogar nada e perder um ano de seu progresso.