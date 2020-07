Chegou a hora de Ibrahimovic reaparecer

O sueco Zlatan Ibrahimovic está na lista do Milan para a partida da Serie A contra o SPAL, em Ferrara, na quarta-feira, 36 dias depois de sofrer uma lesão no tornozelo durante o treinamento.

Ibrahimovic, 38, é um dos 23 jogadores convocados pelo técnico Stefano Pioli para viajar ao estádio Paolo Mazza em Ferrara, em uma partida em que o sétimo Milan busca marcar três pontos para permanecer na posição que dá direito a uma vaga na Liga Europa.

O atacante sueco disparou alarmes em 25 de maio, quando se retirou do treinamento com fortes dores na perna esquerda. Temia-se que pudesse haver um problema no tendão de Aquiles, mas finalmente os exames revelaram que era uma lesão do sóleo.

O camisa 21 do Milan treinou normalmente esta semana e decidiu, de acordo com Pioli, se juntar à expedição para Ferrara, onde deve começar no banco e jogar no segundo tempo.

Ibrahimovic marcou quatro gols em dez jogos desde janeiro com o Milan, ao qual chegou depois que o contrato com o Los Angeles Galaxy da MLS expirou.