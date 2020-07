Baixas no ataque abrem caminho para Verón no Palmeiras

Com apenas 17 anos, Gabriel Verón vê a possibilidade de conquistar um espaço no time titular do Palmeiras, começando já no clássico contra o Corinthians. Com a saída de Dudu para o futebol do Qatar, além da suspensão de Rony, imposta pela Fifa, o garoto está com o caminho aberto para a ascensão do Verdão.

Eleito pela Goal um dos 50 melhores jovens jogadores do mundo, Verón não se esconde das responsabilidades e sempre tenta se fazer presente nos jogos do Palmeiras, seja no sub-17, sub-20 ou profissional, além da seleção brasileira. A postura do jogador agrada muito a comissão técnica do clube, que enxerga nele o potencial para assumir a titularidade.

Embora não tenha confirmado Verón como titular para o Dérbi, o treinador Vanderlei Luxemburgo, em coletiva, fez vários elogios ao atleta: "Ele tem potencial. Foi categoria de base da seleção. Potencial fantástico e veloz. A grande vantagem é ser veloz, está se ajeitando e buscando espaço. Estamos ensinando a ganhar espaço diferente. É um jogador que tem potencial altíssimo para evoluir, crescer".

E é justamente a velocidade elogiada por Luxemburgo que pode colocar Verón na titularidade. Com a saída de Dudu e a suspensão de Rony, está aberta uma posição no ataque. Entre as opções, junto do garoto, estão Gustavo Scarpa - especulado para ser mais um a deixar o Palmeiras -, Raphael Veiga e Wesley. Por ser rápido, já sai na frente do último, enquanto tem vantagem sobre os outros dois por seguir o esquema pensado pelo Pofexô.

Além disso, mesmo que este vá ser o primeiro clássico contra o Corinthians de Verón no profissional, o atacante já mostrou que não tem medo de jogos grandes, o que é mais um ponto a seu favor. Em novembro de 2019, logo após conquistar a Copa do Mundo sub-17 com a seleção brasileira, o jogador voltou ao Palmeiras para a final do Paulista da mesma categoria e do sub-20 - o segundo ele ficou de fora para se poupar do desgaste.

No segundo jogo, porém, estava presente e logo se apresentou na equipe principal para a reta final do Brasileirão e, mais tarde, ainda pediu para retornar à base para disputar as finais da Supercopa do Brasil sub-20.

A sede de jogos decisivos despertou a atenção da comissão técnica do time: Ele não escolhe o dia que quer fazer menos ou mais, sempre se doa. Vai tomar porrada e nunca vai brigar com ninguém. Vai levantar e fazer o jogo dele. Isso é dele, e é bom para quem quer ser top. Ele sabe o que quer ser: protagonista. Já teve um bom desempenho no profissional e, com mais tempo, com certeza será um dos tops do mundo", apontou João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense.

Em 2020, já foram sete partidas disputadas pelo atacante, incluindo dois clássicos, contra São Paulo e Santos. Mesmo com as boas atuações, porém, antes da paralisação do futebol ele provavelmente não teria chance entre os titulares por causa da concorrência, agora, no entanto, o cenário é outro e a chance da joia palmeirense pode estar chegando. E ele promete não decepcionar.