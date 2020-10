Chegou o dia esperado por Griezmann?

O jogo em Turim pode ser a hora de Antoine Griezmann assumir seu papel preferido em campo e tentar elevar seu rendimento para finalmente atingir as expectativas, que seguem sendo frustrantes desde sua contratação.

Na concentração de sua seleção, o francês manifestou o desejo de jogar em outra posição com o Barcelona em uma provável indireta ao técnico Ronald Koeman, que ainda não o colocou no lugar desejado e deu preferência a Coutinho e Pedri.

Depois de um início de temporada fraco em que o atacante não marca gol há cinco jogos, o confronto com a Juventus nesta quarta-feira pela Champions League pode ser a grande oportunidade para ele ocupar a parte desejada do gramado: centralizado no meio de campo.

O problema físico de Coutinho e a juventude de Pedri, aliada ao fato de a sua atuação no 'Clásico' ter ficado aquém das expectativas, abrem as portas para Griezmann poder jogar atrás do jogador mais avançado, onde poderá completar o setor ofensivo com Fati, Messi e Dembélé ou Trincão, de acordo com a projeção de 'AS'.

Colocado na esquerda durante quase toda a temporada passada, o francês não conseguiu brilhar na equipe em seu primeiro ano. Em 2020-21, Koeman optou por colocá-lo do lado oposto, à direita, algo que também parece não ter funcionado.

O atacante tem sido menos visto em campo nesta campanha e soma duas partidas consecutivas como reserva do Barcelona, contra Ferencváros e Real Madrid, dois jogos importantes em que ficou em segundo plano.

A falta de protagonismo fica justificada observando suas atuações e seus números assustadores. Griezmann marcou apenas dois gols nas últimas 23 partidas disputadas. A expectativa é que a possível mudança de posicionamento gere o rendimento imaginado desde o anúncio de sua saída do Atlético de Madrid.