"Cheguei ao vestiário da Juve e me senti uma criança em uma loja de doces"

A contratação de Matthijs de Ligt pela Juventus foi uma das mais importantes da temporada passada. A 'Vecchia Signora' desembolsou mais de 75 milhões de euros por sua contratação.

Em uma conversa com o canal do YouTube 'Foot Truck', o jovem zagueiro analisou a sua chegada ao futebol italiano, revelou pressão e entusiasmo.

"Quando cheguei, me senti como uma criança em uma loja de doces. Via o Buffon, Cristiano Ronaldo. No começo, havia pressão, principalmente depois que marquei um gol contra no segundo jogo. Só depois de dois meses senti que poderia ser eu mesmo", disse.

De Ligt tinha várias opções para escolher o seu futuro, e acabou indo para Juve, mas negou que CR7 tenha influenciado na sua decisão pela 'Velha Senhora'.

"Não, não foi por isso. Tive muitos clubes para escolher, mas entendi que essa era a melhor escolha. Me disseram que, apesar de ser novo, já mostrava que era maduro e que sabia lidar com a pressão", concluiu.