Chelsea cumpre as expectativas e é postulante a brigar pelo título

O investimento realizado pelo Chelsea na janela de transferências chamou atenção dos fãs de futebol. Nomes como Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech e Thiago Silva reforçarão o clube de Stanford Bridge.

A estreia dos 'blues' foi fora de casa contra o Brighton, que também fez alguns investimentos interessantes como a contratação de Joel Veltman e Lallana.

Hoje, Frank Lampard só pôde contar com a dupla alemã Werner e Havertz, e os dois corresponderam. Tanto que o primeiro gol do jogo teve participação direta de Werner.

Aos 23 minutos, os 'blues' marcavam sobre pressão a saída de bola do Brighton, Alzate errou o passe a bola acabou nos pés de Mount que rapidamente acionou Werner. O alemão, muito atento, invadiu a área e acabou sendo derrubado pelo goleiro Ryan, pênalti claro! O VAR confirmou, Jorginho foi para a cobrança e abriu o placar.

O Brighton não se assustou e resolveu correr atrás do empate. Poucos minutos depois, Alzate soltou uma pancada de fora da área e obrigou o goleiro espanhol a fazer uma grande defesa!

Justamente quando os donos da quase pressionavam, Werner quase ampliou. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o atacante invadiu a área, balançou pra cima da defesa e bateu cruzado, mas Ryan estava esperto e mandou para escanteio.

No segundo tempo o jogo ganhou em emoção e o empate do Brighton saiu aos 54'. Trossard chutou de fora da área, a bola quicou na frente de Kepa e estufou as redes do Chelsea.

Não deu tempo nem de comemorar o empate, já que no ataque seguinte James colocou os 'blues' outra vez na frente. O lateral soltou uma bomba de fora da área e acertou o ângulo de Ryan.

O Brighton teve a chance de empatar outra vez na cabeçada de Dunk. O zagueirão apareceu nas costas da defesa e desviou, mas mandou para fora.

Mas ao 65' veio o útlimo golpe. James cobrou o escanteio, Zouma bateu de primeira, a bola desvia na zaga e engana o goleiro Ryan!

É bom abrir o olho com esse time de Frank Lampard, que ainda tem muitos jogadores de qualidade para colocar em campo. Na próxima rodada o Chelsea pega o Liverpool, enquanto o Brighton encara o Newcastle.