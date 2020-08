Chelsea, Bayern e Barça já sabem o preço de Onana

Ele não para de soar para encerrar sua fase em Amsterdã e se tornar um novo jogador do Chelsea. Porém, o jovem goleiro de 24 anos também tem soado nos últimos dias para jogar no Bayern de Munique e no Barcelona.

Onana viveu praticamente toda a sua vida no Ajax, equipe a qual chegou com apenas 18 anos, precisamente da categoria de base do Barça. Pela primeira equipe holandesa, ele disputou um total de 178 partidas oficiais, nas quais sofreu 158 gols.

Aparentemente, de acordo com informações publicadas pelo 'Express', a equipe da capital holandesa, que se vê obrigada a vender pela crise do COVID-19, avaliou Onana em cerca de 40 milhões de euros.

De todos os seus pretendentes, o Chelsea de Frank Lampard é o time mais bem posicionado para conquistar a contratação de um dos melhores goleiros do momento.