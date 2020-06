Chelsea, cada vez mais interessado no substituto de De Gea

O Chelsea não planeja jogar a toalha para a contratação do jovem goleiro do Manchester United, Dean Henderson, emprestado ao Sheffield United. Durante meses, o grupo "blue" vem soando para assumir os serviços do sucessor de De Gea.

Mas em Old Trafford eles têm um plano totalmente diferente para o atual jogador do Sheffield United, uma estratégia que não é outra senão deixá-lo crescer como goleiro para torná-lo o goleiro titular do United em um futuro distante.

Apesar disso, o portal 'The Sun' relata novamente neste final de semana um suposto passo à frente do Chelsea pelo goleiro tão cobiçado, que continua soando para mudar de equipe neste verão.

E é que o Chelsea estaria preparando, sempre de acordo com o meio mencionado acima, uma oferta suculenta para o goleiro internacional inglês de 23 anos, um homem que cresceu na categoria de base do 'red devil' e que ainda não conseguiu estrear com o primeiro time britânico.