Chelsea dá bronca em equipe pelas selfies de Marcos Alonso e Kepa

O jornal 'AS' garante que o Chelsea teve que se reunir com seus jogadores pela terceira vez para lembrá-los de que não podem violar as regras do distanciamento social.

O motivo? Muito simples. Aparentemente, a bronca foi motivada por selfies de Marcos Alonso e Kepa com fãs no Hyde Park de Londres.

Portanto, o clube 'blue' enfatizou a necessidade de os jogadores ficarem longe dos fãs, mesmo ao tirar uma foto.

Os ingleses, que voltaram aos treinos nesta segunda-feira, realizarão dois testes semanais do COVID-19 para verificar se não há casos positivos em seus jogadores, reforçando a sensação de segurança.