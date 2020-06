Chelsea dá um passo atrás por Coutinho

Segundo as informações de 'ESPN', o Chelsea tende a se retirar da lista de interessados em Philippe Coutinho. A Premier League ainda é seu destino mais provável, mas não parece que o veremos no time treinado por Frank Lampard.

A emissora esportiva destaca que o Chelsea está prevendo grandes despesas para a próxima temporada e que Coutinho não se encaixaria no orçamento, já que um investimento desse tamanho excederia o orçamento.

O futuro do brasileiro é incerto. Há quem dê como certa a sua saída definitiva do Barcelona depois que o Bayern de Munique confirmou que não exercerá a opção de compra do atleta. Por outro lado, a imprensa catalã fala que Setien estaria disposto a dar uma nova chance a Coutinho no Camp Nou.

Seja como for, por enquanto, os rumores apontam para a Inglaterra como provável destino do meia que se consagrou no Liverpool.