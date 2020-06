Chelsea derrota o City e confirma título do Liverpool

A partida era entre Chelsea e Manchester City, mas o mais interessado no resultado era Liverpool, que poderia ser campeão caso a equipe de Guardiola não vencesse.

O time de Lampard também tinha seus motivos para buscar a vitória e entrou em campo precisando pontuar para se afastar da ameaça do Manchester United na luta por uma vaga na Liga dos Campeões.

No entanto, foi a equipe de Pep Guardiola foi quem teve a iniciativa ofensiva, querendo adiar novamente a oficialização do campeão. Com linhas avançadas, o City começou a partida dificultando a saída de bola do Chelsea e insistindo em cruzamentos. Fernandinho foi quem chegou mais perto de marcar para os 'citizen', mas sem muito perigo.

Enquanto isso, os donos da casa se defendiam e afastavam as bolas alçadas em sua área. Foi assim até os 30 minutos, quando os 'blues' tiveram a chance mais claras do jogo até então. Barkley e Mount começaram a levar perigo em uma sequência que terminou com Ederson fazendo defesa à queima-roupa em cabeçada de Christensen.

Quando o time de Manchester voltou a insistir com bolas aéreas, o Chelsea abriu o placar graças a um erro grotesco. Após cobrança de falta, a zaga afastou e a bola ficou com entre Mendy e Gündogan. A dupla se atrapalhou e Pulisic aproveitou para armar um contra-ataque sozinho ainda no campo de defesa. Ele não foi alcançado e chegou na área de Ederson para tocar rasteiro dentro do gol defendido pelo brasileiro.

Na etapa final, o City partiu para cima e passou a dominar a partida no campo de ataque. A marcação alta voltou a ser realizada, mas o gol veio em lindo lance de bola parada. Kevin De Bruyne cobrou falta com perfeição e mandou um chute indefensável no ângulo do goleiro Kepa.

O Chelsea teve cerca de cinco minutos de pressão no segundo tempo, suficiente para voltar a ter vantagem no placar. Primeiro, Wilker chegou na última hora para afastar em cima da linha o chute de Pulisic, que driblou Ederson e ficou na cara do gol.

No lance seguinte, uma jogada incrível dentro da pequena área teve duas finalizações de Abraham e uma de William, todas também tiradas debaixo do travessão. Ederson afastou duas e Fernandinho tirou a terceira, mas o VAR foi acionado e viu toque de mão do zagueiro brasileiro, que foi expulso.

William partiu para a cobrança e mandou a bola no alto à direita de Ederson, que escolheu o lado oposto para saltar. Gol para a comemoração dos torcedores do Chelsea e do Liverpool, que ficou como o título garantido.

Com o resultado, a equipe de Jüergen Klopp garantiu seu primeiro título nacional em 30 anos, o City permanece em segundo com 64 pontos e o Chelsea vê o Manchester United cinco pontos atrás.

Na próxima quarta-feira, o time de Lampard visita o West Ham pela 32ª rodada. Um dia depois, a equipe de Guardiola recebe o Liverpool.