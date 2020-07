Chelsea, disposto a cubrir Henderson de dinheiro

Há muitos meses, o nome do goleiro Dean Henderson está na agenda de vários grandes times do futebol inglês para o próximo ano acadêmico.

O goleiro, emprestado ao Sheffield United, pertence ao Manchester United, que poderia lhe dar a titularidade na equipe em detrimento de David de Gea, que levanta dúvidas e mais dúvidas.

No entanto, o Chelsea apareceu como um pretendente mais do que sério para obter seus serviços e quer tentar seduzir Henderson com um salário pra lá de suculento.

De acordo com o 'Manchester Evening News', a equipe de Londres estaria disposta a oferecer ao goleiro um contrato no qual ele veria mais do que o dobro do salário.

Segundo a informação, atualmente os ganhos de Henderson somam 77.000 euros por semana e o Chelsea oferece cerca de 187.000 euros.

Uma oferta mais do que tentadora que colocará o Manchester United em uma sinuca de bico, que terá que se virar para manter o jogador em Old Trafford.