Chelsea e Tottenham se encontram disputando a liderança da Premier

O Chelsea recebe o Tottenham neste domingo a partir das 13h30 (horário de Brasília) / 16h30 (hora portuguesa) em jogo que mudará a liderança da Premier League independentemente do resultado.

Com 20 pontos, a equipe de José Mourinho está na segunda posição e a um ponto do Liverpool, que assumiu a ponta isoladamente após o empate com o Brighton nesse sábado. Somando 18 pontos, o time de Frank Lampard também pode ultrapassar o de Klopp.

O saldo de gols é o primeiro critério de desempate e tanto Tottenham quanto Chelsea tem +12, sete a mais que os líderes. Com isso, os Blues precisam vencer para ficar em primeiro, enquanto para os Spurs basta um empate.

Vale destacar o grande momento vivido pelas duas equipes, que vêm de sequência de vitórias na competição. O time de Mourinho venceu as últimas quatro e o de Lampard, as últimas três.

Prováveis escalações

Chelsea: Mendy, James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell, Kanté, Kovacic, Mount, Ziyech, Abraham e Werner.

Tottenham: Hart, Aurier, Sanchez, Dier, Davies, Winks, Sissoko, Bale, Lo Celso, Lucas e Vinicius.