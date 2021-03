Chelsea domina o Atlético de Madrid e avança na Champions

Após perder no jogo de ida por 1 a 0, o Atlético de Madrid entrou no Etihad Stadium precisando vencer para avançar rumo às quartas de final da Champions League, mas viu o Chelsea mais organizado e com maior ímpeto ofensivo desde o primeiro tempo.

O time de Thomas Tuchel esteve mais tempo no campo adversário e teve as melhores chances no início da partida. Reece James, Timo Werner, Marcos Alonso foram os responsáveis pelas primeiras finalizações. Dessa forma, os donos da casa conseguiram evitar riscos na zaga e insistir no ataque até conseguirem abrir o placar aos 33 minutos.

O lance do gol teve origem em contra-ataque veloz iniciado no campo de defesa e puxado por Kai Havertz. Ele acionou Timo Werner, que invadiu a área e cruzou rasteiro para Hakim Ziyech. O atacante marroquino estava livre na área e só teve que empurrar para dentro.

A primeira boa oportunidade dos espanhóis saiu apenas aos 40 minutos, com João Félix exigindo defesa do goleiro Édouard Mendy.

O segundo tempo manteve o panorama anterior, com o time da casa produzindo ofensivamente e se protegendo contra raras tentativas dos visitantes. Em menos de dez minutos, Oblak foi acionado em duas ocasiões para fazer defesas difíceis em chutes de Timo Werner e Ziyech.

Após as substituições de Diego Simeone, o Atlético de Madrid aumentou seu volume de jogo e equilibrou a disputa, chegando mais à área adversária. No entanto, a criação do ataque espanhol ficou muito aquém da necessidade e Mendy praticamente não voltou a trabalhar.

João Félix era o mais ativo nas poucas finalizações durante a tentativa de reação, que ficou ainda mais complicada aos 80 minutos, quando Savic recebeu o cartão vermelho diretamente após atingir o peito de Rudiger com o cotovelo.

Aos 93 minutos, os anfitriões ainda tinham ânimo para aplicar o golpe final. Com muita liberdade e velocidade, Pulisic arrancou em contra-ataque e tocou para Emerson, que chegava pela esquerda e mandou com força de primeira para o fundo do gol.

Com o apito final, o Chelsea garantiu o placar agregado de 3 a 0 e confirmou sua vaga para as quartas de final da Champions League. Os confrontos das quartas de final serão definidos por sorteio em 19 de março.

Os jogos de ida da próxima fase estão marcados para os dias 6 e 7 de abril. A volta será realizada nos dias 13 e 14 do mesmo mês.