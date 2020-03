Chelsea empata e faz a festa da concorrência

O Chelsea sofreu uma dura derrota para o Bayern na Champions, e a chance de recuperar a autoestima diante de uma equipe que luta contra o rebaixamento na Premier League não se concretizou.

Os 'blues' foram até o Vitality Stadium e saíram de lá com um empate. Marcos Alonso foi o grande nome dos comandados de Lampard, ao abrir aos 33' e garantir o empate aos 85'.

Aos 54', Lerma empatou para os donos da casa e três minutos depois King marcava o gol de uma virada que não chegou a se sustentar.

Com o empate o Chelsea fica com a 4º posição da Premier com 45 pontos, fechando a zona de classificação para a Champions, mas pode ver rivais diretos como United, Tottenham e Sheffield United encostarem de vez na tabela. Já o AFC Bournemouth chegou aos 27 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada o Chelsea recebe a visita do Everton em Stamford Bridge, já o Bournemouth vai até Anfield encarar o líder Liverpool.