Chelsea está cada vez mais perto de Angel Gomes

O contrato de Angel Gomes termina em junho de 2020. A prioridade do United é renová-lo, mas até agora eles não tiveram sucesso.

Angel Gomes teria dito "não" à última proposta do United. Dois milhões por temporada teriam oferecido a ele a diretoria do clube, de acordo com o portal 'Mirror'.

E o Chelsea tem claro que eles querem o jogador em sua equipe. Os 'blues' acreditam que vão acabar amarrando-o de uma vez.

Lampard procura jovens talentos para sua equipe e teria voltado seu olhar para Angel Gomes. Resta saber se os 'blues' o farão mudar do Old Trafford para o Stamford Bridge.