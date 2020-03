Chelsea faz Liverpool sangrar pela terceira vez em 15 dias

15 dias, esse é exatamente o tempo em que uma equipe pode passar de ser a 'toda poderosa' para 'humana'. O Liverpool de Klopp sentiu o baque e amargou a sua terceira derrota nesse curto intervalo de tempo.

Contra o Atlético de Madrid na partida de ida das oitavas de final da Champions, derrota por 1 a 0... tudo bem, tem o jogo de volta e o resultado é passível de virada, diz o torcedor 'red'.

Depois veio o Watford, 3 a 0 fora o baile de um time que vem lutando para se manter na elite do futebol inglês, diante do virtual campeão da Premier... tudo bem, o título já está na mão, pensa o torcedor 'red'.

Mas ai chegou a vez do Chelsea, em Stamford Bridge pelas oitavas de final da FA Cup, momento ideal para os meninos de Klopp mandarem um recado ao mundo e mostrarem que foram apenas algumas pedras no caminho, mas não foi isso o que aconteceu. E o otimista torcedor 'red' pode começar a ficar preocupado.

O atual campeão da Champions não jogou bem, mais uma vez, e foi dominado pelo rival. Na reta final, Klopp teve que chamar a cavalaria, mas já não dava tempo para mais nada.

O primeiro tempo começou com boas chances para cada lado, Mané tentou para o Liverpool, mas parou em Kepa. Azpilicueta, Barkley e Willian também tentaram, mas não conseguiram.

Bem, Willian sim conseguiu, mas contou com uma grande ajuda do goleiro Adrián San Miguel. Fabinho saiu jogando errado, a bola ficou com Willian que bateu forte no meio do gol. A defesa parecia fácil, mas o goleiro acabou aceitando! Um verdadeiro frango.

Atrás no placar os 'reds' foram para cima e só não empataram graças a um extraordinário Kepa! O jovem fez três impressionantes defesas de forma consecutiva e salvou o Chelsea.

No segundo tempo os 'blues' voltaram com a mesma intensidade e não demoraram para ampliar o marcador. Barkley partiu do meio de campo, foi até a entrada da área e bateu sem chances para Adrián.

E só não amplicou na jogada seguinte porque Pedro, inexplicavelmente, conseguiu perder na cara do goleiro 'red'. É bom lembrar que antes mesmo de marcar o segundo gol, o Chelsea já havia carimbado o travessão dos visitantes com Mount.

Em suma, é evidente a queda de rendimento do Liverpool. O calendário, o elenco enxuto, a pressão, a intensidade, tudo isso pode estar passando fatura agora, justamente no tramo mais determinante da temporada.

O Liverpool volta a campo no próximo sábado para enfrentar o AFC Bournemouth pela Premier League. O classificado Chelsea ainda espera para conhecer o seu rival nas quartas de final da Copa da Inglaterra, enquanto isso, recebe o Everton no domingo, pela Premier.