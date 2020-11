Chelsea e Sevilla, anfitriões da noite em um dos grupos mais disputados

O Chelsea recebe o Rennes nesta quarta-feira em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League 2020/21. Ao mesmo tempo, o Krasnodar visita o Sevilla.

As duas partidas estão marcadas para as 17h (horário de Brasília) e 21h (hora portuguesa), duelos simultâneos que dão um tempero a mais para o grupo E, um dos mais disputados.

A briga no grupo B (Real Madrid, Gladbach, Inter de Milão e Shakhtar) é a única que se pode comparar, com diferença de três pontos entre líder e lanterna.

A mesma coisa acontece no E, mas com Sevilla e Chelsea empatados com quatro pontos (com vantagem inglesa de apenas um gol) e os lanternas juntos somando apenas um ponto.

Os favoritos têm nesta quarta-feira a possibilidade de se isolar e encaminhar uma pontuação para respirar mais tranquilamente na principal competição do continente, mas deslizes podem ser o início de uma crise para uma temporada começou de forma irregular.

Em sétimo na Premier League, o Chelsea alterna bons e maus resultados, oscilando também no desempenho visto em campo. O time espanhol deve ainda mais à torcida, já que está em 16º no campeonato nacional e indica problemas técnicos que precisam ser superados para retomar o nivel exigido.

Confira no vídeo acima como foi a preparação final do time de Frank Lampard para o duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League.